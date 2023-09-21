Борхсениус (Расмуссен) Оттине Каролине Кристине
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Хелене Софи
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Сын: Борхсениус Йоханнес Кристиан
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Сын: Борхсениус Отто Поуль Фредрик
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Сын: Борхсениус Шарлов Йоханнес
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Дочь: Паулине Фредрикке
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Дочь: Манн Клаусине Кристиане Рибер
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Дочь: Анна Хелене Сторм
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Сын: Борхсениус Йоханнес Антон Сторм
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Дочь: Синнестведт Джули Софи
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан
Дочь: Каролине Августа
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан