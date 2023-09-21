Борхсениус (Расмуссен) Оттине Каролине Кристине — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Расмуссен) Оттине Каролине Кристине

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Хелене Софи

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
1833

Сын: Борхсениус Йоханнес Кристиан

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
07.10.1834

Сын: Борхсениус Отто Поуль Фредрик

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
13.04.1836

Сын: Борхсениус Шарлов Йоханнес

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
03.12.1837

Дочь: Паулине Фредрикке

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
24.08.1839

Дочь: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
02.09.1842

Дочь: Анна Хелене Сторм

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
25.05.1843

Сын: Борхсениус Йоханнес Антон Сторм

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
15.05.1847

Дочь: Синнестведт Джули Софи

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Рождение ребёнка
25.04.1851

Дочь: Каролине Августа

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Йоханнес Адольф Кристиан

Смерть
1855
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