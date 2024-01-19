Косьма Павлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: Павел Фёдоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Семён Косьмин
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Рождение ребёнка
07.02.1820
Дочь: Агафия Косьмина
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Рождение ребёнка
12.09.1824
Дочь: Федора Косьмина
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Рождение ребёнка
20.06.1835
Сын: Иван Косьмин
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Смерть
Неизвестно