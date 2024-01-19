Косьма Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосьма Павлов

Косьма Павлов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: Павел Фёдоров

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Семён Косьмин

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Рождение ребёнка
07.02.1820

Дочь: Агафия Косьмина

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1824

Дочь: Федора Косьмина

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1835

Сын: Иван Косьмин

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close