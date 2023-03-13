Гудкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гудковъ Илья
Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Опарина. Мамыкина Зоя
Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
?.12.1893
Сын: Гудковъ Степанъ$29
Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипакина Татьяна
Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудковъ Филиппъ