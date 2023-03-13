Гудкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гудковъ Илья

Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Опарина. Мамыкина Зоя

Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
?.12.1893

Сын: Гудковъ Степанъ$29

Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипакина Татьяна

Отец ребёнка: Гудковъ Филиппъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудковъ Филиппъ

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