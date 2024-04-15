Простатина Анна Макаровна
Место рождения
Дата рождения26.01.1900 ст.
Дата смерти29.06.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1900 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DS-R?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.01.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.06.1900 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-X?i=400&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.06.1900 ст.
на кладбище д. Кровной