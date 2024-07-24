Давыденкова Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденкова Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Давыденкова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Давыденков Иван Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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