Давыденкова Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Давыденкова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Давыденков Иван Иванов
Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно