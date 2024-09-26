Марья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Александрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алексахин Кирилл Павлович
Отец ребёнка: Павел Александрович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Павел Александрович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агрофена (Агрипина) Павловна
Отец ребёнка: Павел Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марина Павловна
Отец ребёнка: Павел Александрович
Смерть
Неизвестно