Марья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Александрович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Алексахин Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Павел Александрович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Наумов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Павел Александрович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агрофена (Агрипина) Павловна

Отец ребёнка: Павел Александрович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марина Павловна

Отец ребёнка: Павел Александрович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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