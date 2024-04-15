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Антошенко Петр Романович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.06.1902 ст.

Дата смерти

08.07.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1902 ст.

Отец: Антошенко Роман Корнилиевич

Мать: Антошенко Агриппина Евстафьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSZ-Z?i=556&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.06.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.07.1902 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS9-X?i=611&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.07.1902 ст.
на кладбище с. Николаевки
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