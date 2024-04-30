Чернышова Мария Евтеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смерти11.03.1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Чернышов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
28.01.1783 ст.
Дочь: Чернышова Матрёна Афанасьевна
Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Чернышов Сидор Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
17.06.1786 ст.
Сын: Чернышов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Чернышов Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич
Смерть
11.03.1825 ст.