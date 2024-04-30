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Чернышова Мария Евтеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

11.03.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Чернышов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1783 ст.

Дочь: Чернышова Матрёна Афанасьевна

Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Чернышов Сидор Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1786 ст.

Сын: Чернышов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Чернышов Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернышов Афанасий Кузьмич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
11.03.1825 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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