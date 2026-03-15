Зубарева Евдокия Михайловна
женский, родилась 1761
умерла Неизвестно
Супруги
Зубарев Яков Иванович1761 г.р.
Дети
Зубарев Василий Яковлевич1800 г.р.
(Зубарева) Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубарева) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Иванович
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зубарев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Зубарев Яков Иванович
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно