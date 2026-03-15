Зубарева Евдокия Михайловна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарева Евдокия Михайловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1761

умерла Неизвестно

Супруги
Зубарев Яков Иванович1761 г.р.
Дети
Зубарев Василий Яковлевич1800 г.р.
(Зубарева) Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубарева) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Иванович

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Зубарев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Зубарев Яков Иванович

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

Смерть
Неизвестно

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