Сангәлиа Мажьагә
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сангәлиа Смел
Мать: Ҵәыџьба N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангәлиа Бабусиа
Мать ребёнка: Ҵабриа N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Шура
Мать ребёнка: Ҵабриа N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Ирод
Мать ребёнка: Ҵабриа N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Ԥанџьа
Мать ребёнка: Ҵабриа N.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ҵабриа N.
Смерть
Неизвестно