Сангәлиа Мажьагә Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сангәлиа Мажьагә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сангәлиа Смел

Мать: Ҵәыџьба N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангәлиа Бабусиа

Мать ребёнка: Ҵабриа N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Шура

Мать ребёнка: Ҵабриа N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Ирод

Мать ребёнка: Ҵабриа N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Ԥанџьа

Мать ребёнка: Ҵабриа N.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ҵабриа N.

Смерть
Неизвестно

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