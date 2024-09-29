Суханов Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Николай Егорович

Суханов Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

04.06.1766 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Суханов Егор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: (Суханова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Суханова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Суханова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1762

Жена: Суханова Агафья Фёдоровна

Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1763

Сын: Суханов Макар Николаевич

Мать ребёнка: Суханова Агафья Фёдоровна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
04.06.1766 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.