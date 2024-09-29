Суханов Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти04.06.1766 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Суханов Егор Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: (Суханова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Суханова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Суханова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1762
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
После 1763
Мать ребёнка: Суханова Агафья Фёдоровна
Смерть
04.06.1766 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния