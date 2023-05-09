Ситникова (Лупова) Мариамна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Лупова) Мариамна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Ефим Матвеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ситников Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ситников Ефим Матвеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Верешина (Ситникова) нина ефимовна

Отец ребёнка: Ситников Ефим Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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