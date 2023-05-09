Ситникова (Лупова) Мариамна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ситников Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Верешина (Ситникова) нина ефимовна
Отец ребёнка: Ситников Ефим Матвеевич
Смерть
Неизвестно