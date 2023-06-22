Минчёнок (Никифорова) Татьяна Федотовна
Место рождения
Дата рождения10.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875 ст.
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.
Дочь: Горбачёва (Минчёнок) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович
Рождение ребёнка
11.02.1900 ст.
Сын: Минчёнок Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович
Рождение ребёнка
23.11.1901 ст.
Сын: Минчёнок Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович
Рождение ребёнка
13.11.1903 ст.
Дочь: Минчёнок Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович
Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.
Сын: Минчёнок Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович
Рождение ребёнка
17.06.1908 ст.
Дочь: Минчёнок Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович
Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.
Дочь: Минчёнок Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович
Смерть
Неизвестно