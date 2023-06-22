Минчёнок (Никифорова) Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минчёнок (Никифорова) Татьяна Федотовна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875 ст.

Отец: Никифоров Федот Никифорович

Мать: Никифорова Федосья Константиновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Минчёнок Сергей Вавилович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.

Дочь: Горбачёва (Минчёнок) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович

Рождение ребёнка
11.02.1900 ст.

Сын: Минчёнок Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович

Рождение ребёнка
23.11.1901 ст.

Сын: Минчёнок Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович

Рождение ребёнка
13.11.1903 ст.

Дочь: Минчёнок Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович

Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.

Сын: Минчёнок Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович

Рождение ребёнка
17.06.1908 ст.

Дочь: Минчёнок Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович

Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.

Дочь: Минчёнок Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Минчёнок Сергей Вавилович

Смерть
Неизвестно

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