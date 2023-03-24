Денисова (Владимирова) Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1974
Рождение ребёнка
03.03.1993
Дочь: Владимирова Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Масель Сергей
Рождение ребёнка
05.05.2004
Сын: Денисов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Масель Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масель Сергей
Место жительства
Неизвестно