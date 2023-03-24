Денисова (Владимирова) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Владимирова) Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1974

Отец: Владимиров Анатолий Иванович

Мать: Владимирова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
03.03.1993

Дочь: Владимирова Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Масель Сергей

Рождение ребёнка
05.05.2004

Сын: Денисов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Александр Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Масель Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масель Сергей

Место жительства
Неизвестно
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