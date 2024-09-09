Иванов Порфирий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Возможно Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Евдокия Парфирьевна
Мать ребёнка: Иванова (Спирчагова) Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.
Мать ребёнка: Иванова (Спирчагова) Екатерина Петровна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно