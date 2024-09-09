Иванов Порфирий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Порфирий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Возможно Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Евдокия Парфирьевна

Мать ребёнка: Иванова (Спирчагова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Спирчагова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.

Сын: Иванов Федор Порфирьевич

Мать ребёнка: Иванова (Спирчагова) Екатерина Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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