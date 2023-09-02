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Туфатулин Алексей Рамильевич
Туфатулин Алексей Рамильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1982
Пол
Мужской
Отец
Туфатулин Рамиль Фаритович
1956 г.р.
Мать
Туфатулина (Нурахметова) Гульшат Исаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1982
Отец:
Туфатулин Рамиль Фаритович
Мать:
Туфатулина Гульшат Исаевна
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