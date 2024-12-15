Артынова (Данзас) Елизавета Борисовна 19.06.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Артынова (Данзас) Елизавета Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.06.1876, Дрезден

умерла После 1937

Отец
Данзас Борис Антонович01.09.1838 г.р.
Мать
Данзас (Сушкова) Елизавета МихайловнаОколо 1855 г.р.
Супруги
Артынов Александр Евгеньевич11.02.1885 г.р.
Дети
Артынов Андрей АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876

Отец: Данзас Борис Антонович

Мать: Данзас (Сушкова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артынов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Артынов Александр Евгеньевич

Бракосочетание
С 01.11.1909 по Неизвестно

Муж: Артынов Александр Евгеньевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
После 1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.