Артынова (Данзас) Елизавета Борисовна
женский, родилась 19.06.1876, Дрезден
умерла После 1937
ОтецДанзас Борис Антонович01.09.1838 г.р.
МатьДанзас (Сушкова) Елизавета МихайловнаОколо 1855 г.р.
Супруги
Артынов Александр Евгеньевич11.02.1885 г.р.
Дети
Артынов Андрей АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артынов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Артынов Александр Евгеньевич
Бракосочетание
С 01.11.1909 по Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1937