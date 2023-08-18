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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Александр Павлович

Отец ребёнка: Ивлев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Ивлев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Николай Павлович

Отец ребёнка: Ивлев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивлева) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Ивлев Пётр Павлович

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