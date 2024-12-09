Потёмкина (Закревская) Прасковья Андреевна 02.09.1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потёмкина (Закревская) Прасковья Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.09.1765, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1816

Мать
Закревская (Одоевская) Мария Ивановна1736 г.р.
Отец
Закревский Андрей Осипович1742 г.р.
Супруги
Потёмкин Павел Сергеевич27.06.1743 г.р.
Дети
Потёмкин Григорий Павлович1786 г.р.
Потёмкин Сергей Павлович25.12.1787 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1765

Отец: Закревский Андрей Осипович

Мать: Закревская (Одоевская) Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 58. — С. 5. Метрические книги собора Св. Исаакия Далматского.

Бракосочетание
1785

Муж: Потёмкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потёмкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Потёмкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.1787

Сын: Потёмкин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Потёмкин Павел Сергеевич

Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область

Смерть
1816

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