Потёмкина (Закревская) Прасковья Андреевна
женский, родилась 02.09.1765, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1816
МатьЗакревская (Одоевская) Мария Ивановна1736 г.р.
ОтецЗакревский Андрей Осипович1742 г.р.
Супруги
Потёмкин Павел Сергеевич27.06.1743 г.р.
Дети
Потёмкин Григорий Павлович1786 г.р.
Потёмкин Сергей Павлович25.12.1787 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1765
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1786
Сын: Потёмкин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Потёмкин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1787
Отец ребёнка: Потёмкин Павел Сергеевич
Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область
Смерть
1816
ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 58. — С. 5. Метрические книги собора Св. Исаакия Далматского.