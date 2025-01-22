Кульпин Иоанн
мужской, родился 25.09.1909, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер ?.02.1942
ОтецКульпин ВладимирОколо 1881 г.р.
МатьКульпина (Исаева) Татьяна06.01.1884 г.р.
Супруги
Кульпина, Жаворонкова Анна АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909
Отец: Кульпин Владимир
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942