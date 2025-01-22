Кульпин Иоанн 25.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Кульпин Иоанн

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 25.09.1909, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер ?.02.1942

Отец
Кульпин ВладимирОколо 1881 г.р.
Мать
Кульпина (Исаева) Татьяна06.01.1884 г.р.
Супруги
Кульпина, Жаворонкова Анна АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: Кульпин Владимир

Мать: Кульпина (Исаева) Татьяна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульпина, Жаворонкова Анна Андреевна

Смерть
?.02.1942

Причина смерти: пропал без вести

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