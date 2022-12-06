Семибратов Дементий (Диомид) Трифонович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти04.11.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Семибратов Трифон Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семибратов Пётр Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семибратов Фёдор Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
1811
Сын: Семибратов Иван Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семибратов Илья Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Семибратова Матрона Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Семибратов Родион Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семибратов Тит Дементьевич
Мать ребёнка: Семибратова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Семибратов Ефимий Деомидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.11.1869