Семибратов Дементий (Диомид) Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемибратов Дементий (Диомид) Трифонович

Семибратов Дементий (Диомид) Трифонович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

04.11.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Семибратов Трифон Лаврентьев

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семибратов Пётр Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семибратов Фёдор Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1809

Жена: Семибратова Ксения Яковлевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Семибратов Иван Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Семибратов Илья Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Семибратова Матрона Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Семибратов Родион Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семибратов Тит Дементьевич

Мать ребёнка: Семибратова Ксения Яковлевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Семибратов Ефимий Деомидович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.11.1869
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.