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Сонин Павел Петрович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

30.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1827 по 1829 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
30.01.1858 ст.

Отец: Сонин Пётр Ефремович

Мать: Сонина Анна Андреевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 2 месяца и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л134_РС-1858г. с.Грязновка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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