Шоринова (Иванова) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович
Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Иустина Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич
Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич