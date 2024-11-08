Шоринова (Иванова) Мария Иосифовна 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоринова (Иванова) Мария Иосифовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович

Мать: Стефанова (Иванова) Екатерина Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1877 ст.

Муж: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1878 ст.

Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1879 ст.

Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1881 ст.

Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1883 ст.

Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.

Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1888 ст.

Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1890 ст.

Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1893 ст.

Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Иустина Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.

Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1899 ст.

Дочь: Стефанова-Растригина (Николаева) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.

Сын: Стефанов-Растригин (Николаев) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Филиппов-Растригин (Стефанов) Григорий Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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