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Копейкин Марк Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Копейкин Козьма Симанов

Мать: Копейкина (Сурина) Анна Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Марья Никифорова

Рождение ребёнка
22.09.1834 ст.

Дочь: Копейкина Ефросинья Маркова

Мать ребёнка: Копейкина Марья Никифорова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Копейкин Илья Марков

Мать ребёнка: Копейкина Марья Никифорова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Копейкин Яков Марков

Мать ребёнка: Копейкина Марья Никифорова

Рождение ребёнка
14.01.1840 ст.

Сын: Тимофей Марков Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Копейкина Христина Маркова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Копейкин Михаил Марков

Мать ребёнка: Копейкина (Седельникова) Марья Никифорова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
на 1897 - 39 лет
Смерть
Неизвестно

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