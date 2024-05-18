Копейкин Марк Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1834 ст.
Дочь: Копейкина Ефросинья Маркова
Мать ребёнка: Копейкина Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Копейкин Илья Марков
Мать ребёнка: Копейкина Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Копейкин Яков Марков
Мать ребёнка: Копейкина Марья Никифорова
Рождение ребёнка
14.01.1840 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Копейкина Христина Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Копейкина (Седельникова) Марья Никифорова
на 1897 - 39 лет
Смерть
Неизвестно