Балашева Возм Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашева Возм Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

31.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Мануил Иванов

Отец ребёнка: Балашев Иван Отст. Солдат Д. Зарослой Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Павел Иванов

Отец ребёнка: Балашев Иван Отст. Солдат Д. Зарослой Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашев Иван Отст. Солдат Д. Зарослой Дмитриев

Смерть
31.10.1874
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
71 год, от старости крест вдова
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