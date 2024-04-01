Балашева Возм Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти31.10.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балашев Иван Отст. Солдат Д. Зарослой Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашев Павел Иванов
Отец ребёнка: Балашев Иван Отст. Солдат Д. Зарослой Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1874
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
71 год, от старости крест вдова