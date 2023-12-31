Sharova Nadezhda
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sharov Roman
Отец ребёнка: Sharov Mikhail
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sharov Pavel
Отец ребёнка: Sharov Mikhail
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sharov Mikhail
Смерть
1988
Причина смерти: Несчастный случай