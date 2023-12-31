Sharova Nadezhda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sharova Nadezhda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sharov Roman

Отец ребёнка: Sharov Mikhail

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sharov Pavel

Отец ребёнка: Sharov Mikhail

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sharov Mikhail

Смерть
1988
Причина смерти: Несчастный случай

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