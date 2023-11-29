Платонова Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Василий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.10.1914

Дочь: Платонова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Сергеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Крестный - Михаил Яковлевич Яшкин. Крестная - Воробьева Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно

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