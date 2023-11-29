Платонова Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1914
Дочь: Платонова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Сергеевич
Есть метрика из церкви. Крестный - Михаил Яковлевич Яшкин. Крестная - Воробьева Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно