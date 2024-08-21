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Иванова Екатерина Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

28.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1860

Дочь: (Иванова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1864

Сын: Иванов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1866

Сын: Иванов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Иванов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Крестный у Трофима Ефремовича Герасимова
Рождение ребёнка
12.10.1872

Сын: Иванов Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1875

Сын: Иванов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Смерть
28.03.1902
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Умерла в 66 лет от удушья. На момент смерти вдова.

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