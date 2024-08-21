Иванова Екатерина Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти28.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1860
Дочь: (Иванова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров
Рождение ребёнка
15.05.1864
Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров
Рождение ребёнка
17.11.1866
Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров
Крестный у Трофима Ефремовича Герасимова
Рождение ребёнка
12.10.1872
Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров
Рождение ребёнка
02.10.1875
Отец ребёнка: Иванов Иван Прохоров
Смерть
28.03.1902
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Умерла в 66 лет от удушья. На момент смерти вдова.