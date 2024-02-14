Новисов Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новисова) Лэя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1899
Дочь: Литвина (Новисова) Ханна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно