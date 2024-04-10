Шалынков Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалынков Игорь

Место рождения

Россия, Тульская обл.

Дата рождения

08.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1968

Отец: Шалынков Вячеслав

Мать: Шалынкова (Рудакова) Мария

Развод
Неизвестно

Жена: (Тощеева) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тощеева) Елена

Рождение ребёнка
1994

Дочь: (Шалынкова) Антонина

Мать ребёнка: (Тощеева) Елена

Рождение ребёнка
1999

Дочь: (Шалынкова) Полина

Мать ребёнка: (Трунова) Татьяна

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