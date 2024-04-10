Шалынков Игорь
Место рожденияРоссия, Тульская обл.
Дата рождения08.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1968
Отец: Шалынков Вячеслав
Развод
Неизвестно
Жена: (Тощеева) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тощеева) Елена
Рождение ребёнка
1994
Дочь: (Шалынкова) Антонина
Мать ребёнка: (Тощеева) Елена
Рождение ребёнка
1999
Дочь: (Шалынкова) Полина
Мать ребёнка: (Трунова) Татьяна