Гончаренко Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти05.02.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1878 ст.
Сын: Гончаренко Семен Платонович
Отец ребёнка: Гончаренко Платон Семенович
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.
Сын: Гончаренко Иван Платонович
Отец ребёнка: Гончаренко Платон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1903 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-R?i=694&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.02.1903 ст.
на кладбище д. Кровной