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Гончаренко Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

05.02.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1878 ст.

Сын: Гончаренко Семен Платонович

Отец ребёнка: Гончаренко Платон Семенович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.

Сын: Гончаренко Иван Платонович

Отец ребёнка: Гончаренко Платон Семенович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Платон Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
05.02.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-R?i=694&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.02.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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