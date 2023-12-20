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Боровков Ефим Самсонович

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.03.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1878 ст.

Отец: Боровков Самсон Алексеевич

Мать: Боровкова Ксения Анисимовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Боровкова (Жгун) Евгения Егоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1900 ст.

Дочь: Боровкова Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Боровкова (Жгун) Евгения Егоровна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1905 ст.

Сын: Боровков Евдоким Ефимович

Мать ребёнка: Боровкова (Жгун) Евгения Егоровна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.

Дочь: Боровкова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Боровкова (Жгун) Евгения Егоровна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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