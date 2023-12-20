Боровков Ефим Самсонович
Место рождения
Дата рождения10.03.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1878 ст.
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1900 ст.
Дочь: Боровкова Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Боровкова (Жгун) Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
31.07.1905 ст.
Сын: Боровков Евдоким Ефимович
Мать ребёнка: Боровкова (Жгун) Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.
Дочь: Боровкова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Боровкова (Жгун) Евгения Егоровна
Смерть
Неизвестно