Даренских Акилина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1896 ст.
Дочь: (Даренских) Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Доренских Михаил Назарович
Рождение ребёнка
14.07.1896 ст.
Дочь: (Даренских) Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Доренских Михаил Назарович
Смерть
Неизвестно