Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Ушмаев (Ушмав) Прохор Перфильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Ушмаева) Марья Алексеева
Мать ребёнка: Ушмаева Елена (Алена) Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Ушмаев (Ушмав) Ефим Алексеев
Мать ребёнка: Ушмаева Елена (Алена) Ларионова
Смерть
1853