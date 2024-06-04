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Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Ушмаев (Ушмав) Прохор Перфильев

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Елена (Алена) Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Ушмаева) Марья Алексеева

Мать ребёнка: Ушмаева Елена (Алена) Ларионова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Ушмаев (Ушмав) Ефим Алексеев

Мать ребёнка: Ушмаева Елена (Алена) Ларионова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1853
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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