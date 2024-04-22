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Переберин Назар

Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.1831

Дочь: Переберина Евдокия Назаровна

Мать ребёнка: Переберина -- Екатерина Ивановна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Переберина Марфа Назаровна

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переберина -- Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переберин Харитон Назарович

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
1862 у сестры в поручителях
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переберин Игнатий Назарович

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
1862 у сестры в поручителях
Смерть
Неизвестно
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