Переберин Назар
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Рождение ребёнка
28.02.1831
Дочь: Переберина Евдокия Назаровна
Мать ребёнка: Переберина -- Екатерина Ивановна
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Переберина Марфа Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переберин Харитон Назарович
1862 у сестры в поручителях
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переберин Игнатий Назарович
1862 у сестры в поручителях
Смерть
Неизвестно