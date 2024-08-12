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Полосухин Захарий Ильин

Место рождения

Студеновка

Дата рождения

04.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1863

Отец: Полосухин Илья Николаев

Мать: Полосухина Мария Иванова

Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Полосухина (Митина) Анна Матвеева

Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Полосухина Мария Захарова

Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева

Рождение ребёнка
17.01.1885

Сын: Полосухин Григорий Захарович

Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1888

Дочь: Полосухина Феодосия Захаровна

Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева

Рождение ребёнка
13.02.1893

Дочь: Полосухина Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева

Рождение ребёнка
06.02.1896

Сын: Полосухин Федор Захаров

Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева

Рождение ребёнка
07.07.1897

Сын: Полосухин Михаил Захаров

Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева

Смерть
Неизвестно

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