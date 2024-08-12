Полосухин Захарий Ильин
Место рожденияСтуденовка
Дата рождения04.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1863
Отец: Полосухин Илья Николаев
Мать: Полосухина Мария Иванова
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Полосухина Мария Захарова
Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
17.01.1885
Сын: Полосухин Григорий Захарович
Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева
Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1888
Дочь: Полосухина Феодосия Захаровна
Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: Полосухина Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
06.02.1896
Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
07.07.1897
Мать ребёнка: Полосухина (Митина) Анна Матвеева
Смерть
Неизвестно