Рожков Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1976
Дата смерти08.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.2002
Мать ребёнка: Рожкова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.2009
Мать ребёнка: Рожкова Елена Васильевна
Смерть
08.02.2022