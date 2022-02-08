Рожков Юрий Владимирович 17.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожков Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1976

Дата смерти

08.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.2002

Сын: Рожков Святослав Юрьевич

Мать ребёнка: Рожкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.2009

Сын: Рожков Богдан Юрьевич

Мать ребёнка: Рожкова Елена Васильевна

Смерть
08.02.2022

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