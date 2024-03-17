Евсина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Евсина Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евсина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евсина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евсина Анфиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно