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Евсина Татьяна Ивановна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евсина Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евсина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евсина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евсина Анфиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Евсин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Евсин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Евсин Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Евсин Дмитрий Григорьевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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