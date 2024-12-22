Райнлендер (Хольмсен) Татьяна 01.07.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Райнлендер (Хольмсен) Татьяна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.07.1929, Париж

умерла 14.12.1995, город Ньюпорт, Род-Айленд, Соединенные Штаты Америки

Отец
Хольмсен Николай Иванович03.12.1891 г.р.
Мать
Хольмсен (Тилтон) Милдред Эллен10.09.1907 г.р.
Супруги
Брейнард Снеллинг РобинсонНеизвестно г.р.
Келли Солон Честер 3-й22.11.1920 г.р.
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Дети
Брейнард БарбараНеизвестно г.р.
Брейнард Джон ХолмсНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929

Отец: Хольмсен Николай Иванович

Мать: Хольмсен (Тилтон) Милдред Эллен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брейнард Джон Холмс

Отец ребёнка: Брейнард Снеллинг Робинсон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брейнард Барбара

Отец ребёнка: Брейнард Снеллинг Робинсон

Бракосочетание
С 30.06.1951 по Неизвестно

Муж: Брейнард Снеллинг Робинсон

город Бостон, Массачусетс, США

Церковь Святой Троицы в Бостоне

Бракосочетание
С 18.02.1960 по 1967

Муж: Келли Солон Честер 3-й

город Палм-Бич, Флорида, США

Бракосочетание
20.09.1967

Муж: Райнлендер Томас Джексон Оукли

город Ньюпорт, Род-Айленд, Соединенные Штаты Америки

Смерть
14.12.1995
город Ньюпорт, Род-Айленд, Соединенные Штаты Америки

Похоронена: Кладбище Святой Марии, Ньюпорт, округ Ньюпорт, Род-Айленд, Соединенные Штаты Америки

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