Райнлендер (Хольмсен) Татьяна
женский, родилась 01.07.1929, Париж
умерла 14.12.1995, город Ньюпорт, Род-Айленд, Соединенные Штаты Америки
ОтецХольмсен Николай Иванович03.12.1891 г.р.
МатьХольмсен (Тилтон) Милдред Эллен10.09.1907 г.р.
Супруги
Брейнард Снеллинг РобинсонНеизвестно г.р.
Келли Солон Честер 3-й22.11.1920 г.р.Показать еще 1
Дети
Брейнард БарбараНеизвестно г.р.
Брейнард Джон ХолмсНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брейнард Джон Холмс
Отец ребёнка: Брейнард Снеллинг Робинсон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брейнард Барбара
Отец ребёнка: Брейнард Снеллинг Робинсон
Бракосочетание
С 30.06.1951 по Неизвестно
город Бостон, Массачусетс, США
Бракосочетание
С 18.02.1960 по 1967
город Палм-Бич, Флорида, США
Бракосочетание
20.09.1967
город Ньюпорт, Род-Айленд, Соединенные Штаты Америки
Смерть
14.12.1995
город Ньюпорт, Род-Айленд, Соединенные Штаты Америки