Баронесса Врангель (Дементьева-Майкова) МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
женский, родилась 18.04.1858
умерла 18.11.1944
ОтецДементьев-Майков ДМИТРИЙОколо 1830 г.р.
Мать(Полторацкая) МАРИЯ СЕРГЕЕВНАОколо 1835 г.р.
Супруги
Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ06.07.1847 г.р.
Дети
Барон Врангель ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ15.08.1878 г.р.
Барон Врангель НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ02.07.1880 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1858
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Барон Врангель ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
Рождение ребёнка
02.07.1880
Сын: Барон Врангель НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1884
Сын: Врангель ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
Смерть
18.11.1944