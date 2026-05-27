Баронесса Врангель (Дементьева-Майкова) МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 18.04.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Баронесса Врангель (Дементьева-Майкова) МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 18.04.1858

умерла 18.11.1944

Отец
Дементьев-Майков ДМИТРИЙОколо 1830 г.р.
Мать
(Полторацкая) МАРИЯ СЕРГЕЕВНАОколо 1835 г.р.
Супруги
Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ06.07.1847 г.р.
Дети
Барон Врангель ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ15.08.1878 г.р.
Барон Врангель НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ02.07.1880 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1858

Отец: Дементьев-Майков ДМИТРИЙ

Мать: (Полторацкая) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
1877

Муж: Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Барон Врангель ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

Рождение ребёнка
02.07.1880

Сын: Барон Врангель НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1884

Сын: Врангель ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Барон Врангель НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

Смерть
18.11.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.