Никольский Георгий Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1893
Дата смерти14.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Георгиевна
Мать ребёнка: Никольская (Малиновская) Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Никольская (Малиновская) Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Церкви села Болтинка Сеченовского р-на
Смерть
14.12.1937
Причина смерти: Расстрел