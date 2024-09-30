Никольский Георгий Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикольский Георгий Аристархович

Никольский Георгий Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1893

Дата смерти

14.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Георгиевна

Мать ребёнка: Никольская (Малиновская) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Никольская (Малиновская) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская (Малиновская) Мария Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Церкви села Болтинка Сеченовского р-на
Смерть
14.12.1937
Причина смерти: Расстрел

Мы используем куки для улучшения работы сайта.