Кеппел Дерек Уильям Чарльз
мужской, родился 18.12.1911, Лондон
умер 08.11.1968, коммуна Ис, Верхняя Гаронна, Юг-Пиренеи, Французская республика
Супруги
Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна30.12.1937 г.р.
Дети
Кеппел Руфус Арнольд Алексис16.07.1965 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.03.1964
Рождение ребёнка
16.07.1965
Сын: Кеппел Руфус Арнольд Алексис
Мать ребёнка: Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна
Смерть
08.11.1968
коммуна Ис, Верхняя Гаронна, Юг-Пиренеи, Французская республика