Кеппел Дерек Уильям Чарльз 18.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Кеппел Дерек Уильям Чарльз

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.12.1911, Лондон

умер 08.11.1968, коммуна Ис, Верхняя Гаронна, Юг-Пиренеи, Французская республика

Супруги
Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна30.12.1937 г.р.
Дети
Кеппел Руфус Арнольд Алексис16.07.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.03.1964

Жена: Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.07.1965

Сын: Кеппел Руфус Арнольд Алексис

Мать ребёнка: Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна

Смерть
08.11.1968
коммуна Ис, Верхняя Гаронна, Юг-Пиренеи, Французская республика

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