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Шишкин Иван Никитин
Шишкин Иван Никитин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Дата смерти
После 1770
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Никита Петрович
1713 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Шишкин Никита Петрович
Мать: не указана
Смерть
После 1770
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