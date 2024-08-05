Губина Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1908 ст.
Жила на Михайловке Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г? ей 10 лет Метрика+
Место жительства
Неизвестно
Михайловка район в Нижней Матренке
Крещение
14.09.1908 ст.
Николаевская Ц Петр Яковлев Асташев(Муж Татьяны Мартиновой Губ) Дев Мария Мартинианова Губина
Смерть
Неизвестно