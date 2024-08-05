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Губина Надежда Николаевна

Место рождения

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.09.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Между 1875 и 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1908 ст.

Отец: Губин Николай Мартинианов

Мать: Губина Агрофена (Агрипина) Иванова

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Жила на Михайловке Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г? ей 10 лет Метрика+
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Михайловка район в Нижней Матренке
Крещение
14.09.1908 ст.
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Николаевская Ц Петр Яковлев Асташев(Муж Татьяны Мартиновой Губ) Дев Мария Мартинианова Губина
Смерть
Неизвестно

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