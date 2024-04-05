Kaczyńska (Wiechowska) Balbina
Место рожденияZalesie/Jelonki
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Wiechowski Andrzej
Zalesie/Jelonki
Бракосочетание
03.02.1903
Муж: Kaczyński Adolf Jan
Zalesie/Jelonki akt 6/1903
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: Wasilewska (Kaczyńska) Marianna
Отец ребёнка: Kaczyński Adolf Jan
Dzwonek/Czerwin akt 12/1904
Смерть
Неизвестно