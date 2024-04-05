Kaczyńska (Wiechowska) Balbina Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kaczyńska (Wiechowska) Balbina

Место рождения

Zalesie/Jelonki

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Wiechowski Andrzej

Мать: Wiechowska (Siedlecka) Józefa

Zalesie/Jelonki
Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Kaczyński Adolf Jan

Zalesie/Jelonki akt 6/1903
Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: Wasilewska (Kaczyńska) Marianna

Отец ребёнка: Kaczyński Adolf Jan

Dzwonek/Czerwin akt 12/1904
Смерть
Неизвестно

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