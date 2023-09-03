Чернова (Федоренко) Агриппина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876 ст.
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.
Дочь: Чернова Федора Кузьминична
Отец ребёнка: Чернов Кузьма Илларионович
Рождение ребёнка
03.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Чернов Кузьма Илларионович
Смерть
Неизвестно