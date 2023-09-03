Чернова (Федоренко) Агриппина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова (Федоренко) Агриппина Никифоровна

Чернова (Федоренко) Агриппина Никифоровна

Место рождения

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.07.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876 ст.

Отец: Федоренко Никифор Иванович

Мать: Федоренко (Якименко) Агафья Ивановна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Муж: Чернов Кузьма Илларионович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.

Дочь: Чернова Федора Кузьминична

Отец ребёнка: Чернов Кузьма Илларионович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1904 ст.

Сын: Чернов Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: Чернов Кузьма Илларионович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.