Артемиева Пелагея Анисимовна 1764 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемиева Пелагея Анисимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Артемиев Анисим Артемьевич

Мать: (Григорьева) Ирина Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1790 ст.

Муж: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1792 ст.

Сын: Герасимов Симеон Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
29.10.1793 ст.

Дочь: Герасимова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1795 ст.

Дочь: Герасимова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1797 ст.

Сын: Герасимова Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1799 ст.

Дочь: Герасимова Неонила Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Герасимов Иларион Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Герасимова Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1809 ст.

Сын: Герасимов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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