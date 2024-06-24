Артемиева Пелагея Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Бракосочетание
21.01.1790 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1792 ст.
Сын: Герасимов Симеон Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
29.10.1793 ст.
Дочь: Герасимова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
28.10.1795 ст.
Дочь: Герасимова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
24.01.1797 ст.
Сын: Герасимова Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
28.10.1799 ст.
Дочь: Герасимова Неонила Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Герасимов Иларион Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Герасимова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
26.02.1809 ст.
Сын: Герасимов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Герасимович
Смерть
Неизвестно