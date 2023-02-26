?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шейдин Косьма Иванов
Отец ребёнка: Шейдин Иван
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Шейдин Иван
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шейдин Иван
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Шейдин Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Шейдин Иван
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Шейдин Конон Иванов
Отец ребёнка: Шейдин Иван