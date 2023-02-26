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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шейдин Косьма Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шейдин Николай Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шейдин Антоний Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Шейдин Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Шейдин Конон Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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