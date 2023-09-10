Паниматченко Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти17.04.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Паниматченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Паниматченко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Паниматченко Флавиан Григорьевич
Мать ребёнка: Паниматченко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Паниматченко Корнилий Григорьевич
Мать ребёнка: Паниматченко Елена Ивановна
Смерть
17.04.1874