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Паниматченко Григорий Алексеевич

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

17.04.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Паниматченко Алексей Петрович

Мать: Паниматченко (Мастепан) Анна Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паниматченко Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Паниматченко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Паниматченко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Паниматченко Флавиан Григорьевич

Мать ребёнка: Паниматченко Елена Ивановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Паниматченко Корнилий Григорьевич

Мать ребёнка: Паниматченко Елена Ивановна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
17.04.1874
Покошичи, Чернігівська область

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