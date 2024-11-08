Нагорная Гликерия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1876 ст.
Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1878 ст.
Дочь: Нагорная Наталья Петровна
Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1882 ст.
Дочь: Нагорная Ксения Петровна
Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1883 ст.
Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович
Смерть
После 1883