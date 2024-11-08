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Нагорная Гликерия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1883

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорный Пётр Петрович

Рождение ребёнка
06.07.1876 ст.

Сын: Нагорный Андрей Петрович

Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович

Рождение ребёнка
06.09.1878 ст.

Дочь: Нагорная Наталья Петровна

Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1882 ст.

Дочь: Нагорная Ксения Петровна

Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1883 ст.

Сын: Нагорный Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Нагорный Пётр Петрович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1883
Покровское, Чернігівська область

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